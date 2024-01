Dzieci urodziły się 10 stycznia br. w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa SPSK nr 4 w Lublinie. Podczas środowej konferencji prasowej podkreślono, że w akcję porodową zaangażowanych było łącznie kilkanaście osób : ginekolodzy, neonatolodzy i położne. Dwie dziewczynki i dwóch chłopców przyszło na świat pod koniec 31. tygodnia ciąży, przez cesarskie cięcie. Maluchy ważyły od 1490 g do 1800 g .

Lublin. Wyjątkowe narodziny. Na świat przyszły czworaczki

- Co prawda, dwójki dzieci mogliśmy się spodziewać, bo w rodzinie męża są bliźniaki, ale czwórki absolutnie nie. Gdy pan doktor zaczął podczas wizyty liczyć: jeden, dwa, trzy i cztery - to dobrze, że leżałam na leżance, bo nie wiem, jakby się to skończyło - powiedziała Paulina Sarnecka.