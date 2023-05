Tragiczne pobicie 16-letniego Eryka. Ruch prokuratury w sprawie Daniela G.

Daniel G., podejrzany o zabójstwo Eryka z Zamościa, pozostanie w areszcie co najmniej do 27 sierpnia - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Anna Rębacz. 17-latek jest głównym podejrzanym w sprawie wydarzeń z lutego bieżącego roku, kiedy to 16-letni Eryk został zaatakowany przez grupę nastolatków. G. grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Marsz przeciw przemocy w Zamościu po śmierci 16-letniego Eryka, marzec 2023 r. / Krzysztof Radzki / East News