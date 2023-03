Do pobicia doszło w podwarszawskim Pruszkowie. Na nagraniach, które trafiły do sieci widać, jak nastolatkowie uderzają poszkodowanego w głowę i kopią, a następnie jeden z nich przypala mu papierosem szyję i uszy. W tle słychać śmiech i rozkazy: "całuj, całuj!". Chodzi o to, by ofiara ataku pocałowała buty obecnych na miejscu rówieśników. Sprawą zajmuje się policja.

W poniedziałek o godz. 13 rozpoczęło się posiedzenie niejawne w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w sprawie sześciu nieletnich, którzy zostali zatrzymani po pobiciu nastolatka w Pruszkowie. Policja zawnioskowała do sądu, by ten zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia zatrzymanych w schronisku dla nieletnich.



Sąd przychylił się do wniosku. Nastolatkowie spędzą tam trzy miesiące. Dodatkowo wydano postanowienie o wszczęciu postępowania w dwóch sprawach, przy czym obie zostały połączone.

Pobicie w Pruszkowie. Marczak: Podobnych zdarzeń było więcej

Jak przekazał w sobotę na konferencji prasowej rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak, podobnych zdarzeń najprawdopodobniej było więcej. Świadczyć mają o tym kolejne zabezpieczone nagrania, pokazujące, w jaki sposób małoletni chłopak był traktowany przez swoich rówieśników.

Marczak dodał, że trzy z zatrzymanych osób są znane policji. - W tym miesiącu miały także dokonać pobicia innej osoby małoletniej.



O nieuchronności kary dla sprawców pobicia zapewnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.