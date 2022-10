Stawek: Kierowca citroena wjechał w drzewo. Zginęła 77-letnia pasażerka

Oprac.: Michał Skorupka WIADOMOŚCI LOKALNE

77-letnia pasażerka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło w województwie lubelskim. Kierowca auta, którym podróżowała kobieta, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Zarówno on, jak i druga pasażerka trafili do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Zdjęcie Wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje 77-letnia pasażerka citroena / Policja /