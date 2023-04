Do pobicia doszło w poniedziałek w Radzyniu Podlaskim (lubelskie). Jak informuje policja, pięciu nastolatków w wieku 15-17 lat podbiegło do 13-latka, który spędzał wolny czas z innymi kolegami. Chłopiec zaczął uciekać.

Gdy 13-latek dobiegł do klatki swojego bloku, jeden z napastników zaczął go bić. Następnie cała grupa zaciągnęła poszkodowanego w ustronne miejsce, po czym kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopca.

- Grozili mu i jego rodzinie. Poszkodowany stracił przytomność - relacjonuje asp. Piotr Woszczak.

Radzyń Podlaski: Brutalne pobicie 13-latka

Chłopiec trafił do szpitala. Policjanci ustalili dane sprawców pobicia i zatrzymali ich. - Czterech nastolatków w wieku 15-16 lat to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, natomiast 17-latek to mieszkaniec Piaseczna. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali - dodano.

Czterej najmłodsi sprawcy odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Mogą trafić do zakładu poprawczego.



17-latkowi grozi z kolei do trzech lat pozbawienia wolności.