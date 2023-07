Informację o śmierci Dawida Tarnowskiego podano na stronie powiatu lubartowskiego. Zmarły był wójtem położonej w województwie lubelskim gminy Firlej. "Dla wielu, którzy go znali, był to dobry, mądry, operatywny młody człowiek" - czytamy we wspomnieniu zmarłego. Tarnowski objął urząd, gdy miał 31 lat.