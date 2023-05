O nowych ustaleniach poinformował "Super Express".

Przypomnijmy, w czerwcu ubiegłego roku w Szabdzie - w opuszczonym domu - robotnicy odnaleźli zwłoki dziewczynki w stanie znacznego rozkładu. Dwulatka leżała w łóżeczku.

Jej rodzice - Bartosz i Paulina Ch. - usłyszeli zarzuty m.in. zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok oraz znęcania nad pozostałym dziećmi.

Brakuje opinii biegłych

W niedzielę gazeta dowiedziała się, że sąd nie zdecydował o przedłużeniu aresztu dla ojca zmarłej dwulatki.

- Sąd nie przychylił się do naszego wniosku i nie przedłużył aresztu wobec Bartosza Ch. Ma on ciągle postawione zarzuty zabójstwa własnego dziecka, znęcania się nad dziećmi i zbezczeszczenia zwłok. Jego żona ma takie same zarzuty. Ona nadal jest tymczasowo aresztowana - podał Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Reklama

Jak się okazuje, w sprawie wciąż nie ma opinii biegłych przesądzającej o tym, jak zmarła Maja. Prokuratura uważa, że pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Ci jednak nie przyznają się do zabójstwa dziecka. Matkę dwulatki zatrzymano i przesłuchano później z uwagi na to, że była w połogu po urodzeniu szóstego dziecka.

Doszło do zbezczeszczenia zwłok

W ubiegłorocznej rozmowie z Interią Kukawski wyjaśnił, że w mieszkaniu, które zajmowała rodzina, doszło do znieważenia zwłok. - Nie postąpiono zgodnie z przepisami z ustawy z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ciała nie przewieziono do kostnicy, pozostawiono je w domu - tłumaczył prokurator. Tuż po odnalezieniu dziewczynki podano, że jej ciało było w stanie rozkładu.

Szabda to wieś koło Brodnicy, na skraju województwa kujawsko-pomorskiego. Liczy kilkuset mieszkańców.