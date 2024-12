Śmierć po interwencji w Inowrocławiu. Ruch sądu ws. byłych policjantów

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przekazał sprawę Michała Sylwestruka do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy , ponieważ zapoznając się z materiałem dowodowym już na tym etapie stwierdził, że byli policjanci powinni odpowiadać za pobicie ze skutkiem śmiertelnym (art. 158 par 3), a nie za nieumyślne spowodowanie śmierci. To reakcja na materiał Polsat News, w którym ujawniono nagrania z tragicznej interwencji.

Oznacza to, że Radosławowi P. i Przemysławowi D. może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a nie do 10 lat - jak chciała tego prokuratura.