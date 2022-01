Chwile grozy przeżyła rodzina z Wałdowa Szlacheckiego pod Grudziądzem (woj. kujawsko-pomorskie), w której dom w poniedziałek 17 stycznia uderzył piorun.

Wałdowo Szlacheckie. Pożar domu. W dach uderzył piorun

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 8:30. Na miejsce natychmiast udała się straż pożarna. Z relacji domowników, którzy wydostali się z płonącego budynku, wynikało, że nagle ich dach stanął w płomieniach.



- Mieliśmy burzę śnieżną z wyładowaniami atmosferycznymi. Pogorzelcy mówią, że w ich dom uderzył piorun - przekazał w rozmowie z TVP Bydgoszcz mł. bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu.



Reklama

Wałdowo Szlacheckie. Pożar domu. Rodzina bez dachu nad głową

Mieszkańcy domu jednorodzinnego w Wałdowie Szlacheckim ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Do akcji gaśniczej przystąpiło osiem jednostek JRG 1 i JRG 2 w Grudziądzu oraz z OSP w Szynychu i OSP w Rudej.



Jak wynika z informacji straży pożarnej, dom na razie nie nadaje się do zamieszkania. - Dach jest uszkodzony, nie ma na dużej powierzchni pokrycia dachowego. Każde opady będą zalegały w środku, stąd zabezpieczamy dach plandekami - podkreślił mł. bryg. Paweł Korgol.



- Pogorzelcy organizują sobie lokal zastępczy we własnym zakresie - dodał oficer prasowy.