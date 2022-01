"Kryminalni z KWP i KMP w Bydgoszczy zatrzymali dziś wieczorem Wojciecha O. Mężczyzna został zatrzymany w związku z sobotnim zgromadzeniem i publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Jurto usłyszy zarzuty" - poinformowała na Twitterze KWP.

Wojciech O. w sobotę przemawiał podczas Bydgoskiego Protestu Stop Dyskryminacji Sanitarnej, często wymachując długim kijem.

"Ja dla was będę zabijał, tak, jak wy będziecie chcieli"

- Kamraci, to jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, uchwalą tę ustawę o wojnie domowej, ustawę o kapo. Ta ustawa tworzy kapo, nadkapo, podkapo - wszyscy na wszystkich będą donosić, każdy każdego będzie pilnować, stworzą piekło. Jeśli oni to zrobią, skazują się na śmierć i my te listy śmieci tworzymy. My ich ostrzegamy, jeżeli oni zagłosują na "tak", to ja (podał swoje imię i nazwisko - red.) chcę ich zabić - powiedział w czasie zgromadzenia Wojciech O.

Zachęcał zebranych wzięcia udziału w wyborach i przejęcia władzy, a dla siebie przewidział rolę kata. - Ja dla was będę zabijał, tak, jak wy będziecie chcieli - mówił.

Wojciech O. kierował groźby pod adresem jednej z posłanek, która jest za obowiązkowymi szczepieniami, a także wobec dziennikarzy.

Reakcja polityków

Bydgoski poseł Paweł Olszewski w mediach społecznościowych poinformował, że składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Wojciecha O.

Do sobotniej manifestacji w Bydgoszczy odniósł się podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia bydgoski poseł Lewicy Jan Szopiński.

- W minioną sobotę na bydgoskim rynku odbyła się manifestacja, w której uczestnicy nawoływali, by "zabić" posłów, którzy będą głosować za ustawą przedstawioną przez PiS. Nie chce przytaczać haniebnych słów, które padały na tym zgromadzenie. To zgromadzenie obserwowała policja, która nic nie zrobiła - mówił poseł Lewicy.