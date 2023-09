"Jeszcze dwa tygodnie temu świętowaliśmy start naszego portalu. Jeszcze w ostatni czwartek Adam pisał: 'oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy'. I dodawał trzy uśmiechnięte buźki oraz pozdrowienia dla wszystkich, bo Adam był pogodnym człowiekiem. Byliśmy pewni, że już za parę dni, jak zawsze usiądzie 'po turecku' na kolegium, uśmiechnięty i z pomysłami, które nam nie przyszłyby do głowy" - czytamy w pożegnalnym wpisie na kujawy-pomorze.info.