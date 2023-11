Na czym polegają usługi sąsiedzkie?

Nowe przepisy, które weszły w życie z początkiem listopada, formalizują pojęcie pomocy sąsiedzkiej. Do tej pory podobne inicjatywy były finansowane ze środków unijnych, budżetów poszczególnych gmin i programów ogólnopolskich. Teraz takie usługi zostały wpisane do Ustawy o pomocy społecznej . Regulacje mają odciążyć ośrodki pomocy społecznej na szczeblu lokalnym i być dodatkową motywacją dla osób, które są gotowe pomagać seniorom w najbliższym otoczeniu.

Usługi sąsiedzkie - kto może liczyć na pomoc?

Według danych z raportu "Samotność wśród osób 80 plus" opracowanego przez Stowarzyszenie Małych Braci Ubogich, 60 proc. osób w tej grupie wiekowej to wdowy lub wdowcy. Ta wartość niemal idealnie pokrywa się z liczbą respondentów, którzy deklarują, że zdarza im się odczuwać samotność (59 proc.). U 26 proc. badanych takie odczucia pojawiają się regularnie i często.

Kto może pomagać w ramach usług sąsiedzkich?

Ile zarobią sąsiedzi-pomocnicy i z kim podpiszą umowę?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć na podstawie tekstu nowelizacji, ponieważ nie zawiera on konkretnych kwot. Znalazł się w nich jednak zapis o braku kryterium dochodowego – zarówno dla seniorów (beneficjentów), jak i sąsiadów, którzy zgłoszą się do pomocy.