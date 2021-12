1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowy instrument zakłada, że rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia - wypłacanego po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo?

MRiPS w komunikacie przypomina, że świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Z szacunków resortu wynika, że tylko w 2022 r. ze świadczenia skorzysta ok. 615 tys. dzieci. W przyszłym roku rząd przeznaczy na ten cel ok. 3,1 mld zł.

- Prezentując Polski Ład obiecaliśmy polskim rodzinom, że pomożemy im lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową. Obiecaliśmy, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi. I dotrzymaliśmy słowa. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma pomóc rodzinom łączyć pracę z wychowywaniem dzieci - wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo zwraca uwagę, że wniosek o nowe świadczenie rodzice będą mogli złożyć od 1 stycznia 2022 r. Trzeba zrobić to między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w pełnej wysokości, od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Jeśli dziecko skończyło już roczek, ale nie ma jeszcze trzech lat - rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. W takim przypadku kapitał zostanie policzony od nowego roku. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online - za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie do miejsc opieki

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, które nie będą objęte kapitałem. To np. pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

- Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Wtedy też będzie możliwe złożenie wniosku. Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze trafią bezpośrednio do placówki opieki - podkreśla szefowa MRiPS.

Z szacunków ministerstwa wynika, że tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 108 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie ok. 520 mln zł.

500 Plus. Jakie zmiany?

MRiPS przypomina, że nowy rok przynosi też zmiany w programie Rodzina 500 plus.

Od 2022 r. obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, czyli na okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

- Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online, a pieniądze trafią na konto bankowe, a nie do ręki. Nasze doświadczenie pokazuje, że rodzice nie mają problemu z takim rozwiązaniem, a zdecydowana większość wniosków i tak składana jest online - podkreśla minister Maląg.

Według danych resortu od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło już 175 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

