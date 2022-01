Jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zerowego podatku VAT na żywność, nawozy oraz gaz. Informacja z Kancelarii Prezydenta pojawiła się w środę 26 stycznia późnym wieczorem.



Zerowy VAT. Andrzej Duda podpisał ustawę

"Ustawa obniżająca stawki VAT na niektóre towary podpisana przez Prezydenta" - czytamy w komunikacie KPRP.



Na przepisy prawa podpisane przez prezydenta Dudę składają się:|



Reklama

ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.



Zerowy VAT na żywność, nawozy i gaz. Andrzej Duda zdecydował

"Głównym celem ustawy jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.



O sprawie zerowego podatku VAT na żywność, nawozy oraz gaz pisała nasza redakcja biznesowa . Ustawa na biurko prezydenta Andrzeja Dudy trafiła kilka godzin po tym, jak Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy.



Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.



Zerowy VAT na żywność, gaz i nawozy. Inne obniżki

To nie jedyne obniżki podatku VAT, jakie zakłada ustawa podpisana w środę przez Andrzeja Dudę. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dodatkowo spadnie też VAT na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kościński w "Gościu Wydarzeń": Na zerowy VAT trzeba poczekać do 1 lutego Polsat News