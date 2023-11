- Zeznania świadka koronnego ws. zabójstwa gen. Marka Papały to dowód niewystarczający ; w sprawie zachodzą poważne wątpliwości i te wątpliwości nie mogą doprowadzić do wyroku innego, niż uniewinnienie - argumentowała w poniedziałek sędzia Sądu Apelacyjnego Dorota Tyrała.

Do ponownego rozpoznania uchylono tylko niektóre z zarzutów wobec oskarżonych odnoszące się do kradzieży aut - na przykład w Zalesiu Górnym 30 czerwca 1998 r. Tam jednak SA wskazał także na inne dowody poza zeznaniami świadka koronnego.

Marek Papała zastrzelony przed własnym blokiem. W sprawie uniewinniono Igora M.

Marek Papała, szef polskiej policji od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r., został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. w samochodzie. Stało się to przed blokiem, w którym mieszkał.

Wtedy uniewinniono lub umorzono postępowanie wobec sześciu innych osób, które razem z "Patykiem" zasiadały na ławie oskarżonych, a zarzucono im m.in. kradzieże aut. To właśnie podczas próby kradzieży auta, według oskarżenia, miało dojść do tej zbrodni. Podczas procesu apelacyjnego sąd m.in. zdecydował o uzupełnieniu opinii biegłego dotyczącej tego świadka koronnego. Biegły był także przesłuchany przed sądem.

Zabójstwo Marka Papały. Łódzka prokuratura przejęła sprawę

Łódzka prokuratura przyjęła bowiem inną wersję zabójstwa generała. W 2012 r. - czyli jeszcze przed zakończeniem procesu Boguckiego i "Słowika" - prokuratura ta ujawniła, że według jej ustaleń do zabójstwa Papały doszło w wyniku napadu rabunkowego przeprowadzanego przez kilkuosobową grupę.

Sprawcy zamierzali ukraść samochód Papały - Daewoo Espero - i prawdopodobnie nie wiedzieli, do kogo on należy. Podczas napadu Igor M., ps. Patyk miał oddać śmiertelny strzał do byłego szefa policji. Sam M. od kilkunastu lat ma status świadka koronnego, który uzyskał za współpracę z wymiarem sprawiedliwości ws. kradzieży samochodów i korupcji.