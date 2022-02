Noemi ma 28 lat. Mieszka w Warszawie, jest tancerką. Kilka dni temu wyszła ze znajomymi na miasto. Chcąc wrócić do domu, zamówiła przejazd Boltem.

- W trakcie jazdy zasnęłam. Wykończyły mnie dwudniowe warsztaty taneczne. Miałam sen, że obcy mężczyzna dotyka mnie w aucie po kroczu i pośladkach. Gdy otworzyłam oczy, dotarło do mnie, że to dzieje się naprawdę. Zaczęłam krzyczeć, a on przepraszał, w kółko powtarzając - "Ajm sori" - relacjonuje.

Mężczyzna wywiózł ją na obrzeża stolicy. Wokół niska zabudowa, domki jednorodzinne i parking.

Reklama

- Samochód cały czas chodził, światła były włączone. Gość maniakalnie się we mnie wpatrywał. Byłam przerażona. Natychmiast zadzwoniłam do chłopaka, a jemu kazałam zawrócić do mojego domu. W sytuacjach podbramkowych zbieram całą swoją siłę, nie tracę głowy. Zagroziłam mu policją. Przestraszył się i ruszyliśmy.

"Ajm sori, proszę pani"

Jechali około 20 minut. Noemi "na słuchawce" wciąż miała swojego partnera. - Nie przestawałam krzyczeć na mojego oprawcę. Próbowałam wydusić z niego, dlaczego mi to zrobił. On jednak wciąż powtarzał "Ajm sori, proszę pani".

Kierowca dotarł do domu 28-latki bez włączonej nawigacji. - Wiedział, gdzie jechać. Myślę, że mógł być tam już wcześniej. Zobaczył, że śpię i postanowił wykorzystać sytuację. Przejazd zakończył przy Towarowej 25 - tak mówi historia aplikacji. Moim zdaniem, przypomniał sobie, że musi to zrobić (wyłączyć nawigację - przyp. red.), by nie było śladu, gdzie mnie wywozi.

Molestowanie w Bolcie. "Policjantka cztery razy sprawdzała mnie alkomatem"

Noemi zrobiła zdjęcie swojemu oprawcy i jego samochodowi. Potem wsiadła do auta chłopaka i pojechała na komendę przy ulicy Żytniej.

- Potraktowano mnie nieprzyjemnie. Policjantka zaczęła rozmowę od hasła - "proszę mnie nie nagrywać", mimo że nawet nie planowałam tego robić. Następnie czterokrotnie sprawdziła mnie alkomatem. Byłam po spotkaniu ze znajomymi. Wypiłam trzy kieliszki wina. Badanie wskazało 0,8 promila, jednak na każdego alkohol działa inaczej. Nie zataczałam się, nie bełkotałam, myślałam logicznie - relacjonuje Interii kobieta.

Podczas rozmowy z aspirantką miało paść pytanie o to, gdzie Noemi siedziała w aucie. - Podałam, że za kierowcą i powiedziałam, że nie zapięłam pasów, bo wiedziałam, że niebawem będę w domu. Zaczęła się dyskusja na ten temat. "To podstawa" - usłyszałam od niej. Zapytałam, dlaczego zachowuje się tak nieprzyjemnie. Odparła: "Nie lubię ludzkiej głupoty".

28-latka stawiła się na komendzie trzy razy. Według procedur - z racji tego, że nocą była nietrzeźwa - musiała opowiedzieć, co się stało na nowo. - Przesłuchanie przesuwano, podobno dyżurni nie mieli pojęcia o tym, że jestem umówiona. 8 lutego zadzwoniono do mnie o 6:30. Przekazano, bym czekała na ich telefon i wtedy przyszła. Finalnie zeznania złożyłam u empatycznego funkcjonariusza.

Zwrócono jej... osiem złotych

Kobieta napisała do Bolta, by poinformować firmę o sprawie. Dostaliśmy screeny wysłanych wiadomości.

7 lutego, 3:04

"Zasnęłam w taksówce, kierowca wywiózł mnie na Młociny, zaczął dotykać, aż się ocknęłam i kazałam zawieźć mnie do domu. Dopóki nie zaczęłam być agresywna i nie zadzwoniłam do swojego faceta, w ogóle mnie nie słuchał".

"Dzień dobry, dziękujemy za zgłoszenie. Pani Noemi, bardzo mi przykro z powodu tej sytuacji. Rozumiem pani zdenerwowanie. Zapewniam, że sprawa jest w trakcie weryfikacji. Uprzejmie proszę o cierpliwość" - odpisał Bolt.

Zdjęcie Screen wiadomości Noemi do Bolta / Archiwum prywatne /





Sopolińska skontaktowała się z firmą jeszcze kilka razy. Zapewniono ją, że wobec kierowcy wyciągnięto "odpowiednie konsekwencje" i zwrócono jej pieniądze za przejazd... 8,23 zł.

"Jeśli zgłosiła pani sprawę policji, będziemy współpracować z odpowiednimi organami i przekażemy wymagane informacje na jej wniosek".

"Bałam się, że powiedzą 'to tylko macanko'"

Noemi też nagłośniła sprawę w social mediach. Spotkała się z falą negatywnych komentarzy.

- Zastanawiałam się, czy to robić. Bałam się, że powiedzą "to tylko macanko, przesadzasz", "robisz z siebie ofiarę". Potem jednak stwierdziłam, że jak nie ja, to kto? Skrzywdzone mogą zostać kolejne dziewczyny. Przez chwilę bolał mnie wysyp krytycznych głosów, ale mam większy cel i przestałam się tym przejmować. Jeden z użytkowników wykorzystał nawet moje zdjęcie profilowe, dodając na nim napis: "Było tanio, innowacyjnie, międzynarodowo. Dziękuję Bolt za zwrot 8,23 zł za molestowanie. Dziękuję Bolt, że jesteście. Wasza Noemi". Zamierzam to zgłosić.

Czytaj: Wstrząsająca relacja z podróży Boltem



28-latka podkreśla, że o sprawie mówi głośno dla wszystkich dziewczyn, które boją się zgłosić fakt molestowania.

- Mam teraz czekać na kontakt od policjanta. Jeśli prokuratura odmówi wszczęcia postępowania, będę składała zażalenie. Gość może uciec za granicę, nie chcę, by był bezkarny.

Zamykając oczy, Sopolińska wciąż widzi jego twarz.

- Przypominam sobie ten okropny dotyk i psychotyczne spojrzenie. Nie wiedziałam, z kim mam do czynienia, czy za chwilę nie wyjmie noża. Czy to jego "gra wstępna", a potem dopuści się gwałtu. Chciałabym, by Bolt zaostrzył zasady weryfikacji kierowców, zapewniając większe bezpieczeństwo.

Stanowisko Bolta

Firma Bolt przesłała Interii oficjalne stanowisko w tej sprawie.

"Bolt bardzo poważnie traktuje tego typu zarzuty i stosując w takich przypadkach zasadę 'zero tolerancji', nie akceptujemy takiego zachowania wśród kierowców i kierowczyń zatrudnionych przez floty współpracujące z Bolt. Nasz zespół odpowiada na wszystkie zgłoszenia przesyłane w aplikacji, blokuje kierowcę na platformie Bolt, tak by nie mógł realizować już przejazdów oraz bada każdą zaistniałą sytuację. Współpracujemy z policją przy każdej sprawie, zapewniając żeby osoby odpowiedzialne poniosły konsekwencje.



Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszej platformy jest dla nas najważniejsze, dlatego wprowadziliśmy w aplikacji możliwość udostępniania położenia, co pozwala śledzić trasę wybranym przez pasażerkę czy pasażera osobom. Ponadto Bolt wymaga od swoich partnerów flotowych, którzy zatrudniają kierowców, przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających czy dana osoba może przewozić ludzi. Dokumenty te obejmują zaświadczenie o niekaralności, dokumenty identyfikacyjne kierowcy, kopię prawa jazdy kierowcy oraz dowodu rejestracyjnego" - napisano.

Wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z oficer prasową Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przy ulicy Żytniej 36. Bezskutecznie.

O zgłaszane przypadki molestowania w taksówkach zapytaliśmy Komendę Główną Policji.

"Nie gromadzimy takich danych, jeśli mówimy o molestowaniu w odniesieniu do miejsca zdarzenia" - odpisano.

Padłaś ofiarą przemocy seksualnej? Zgłoś to

Wedle danych udostępnionych przez Fundację Feminoteka zaledwie 6 proc. kobiet, które doświadczyło gwałtu, zgłasza ten fakt na policję. 94 proc. osób, które doświadczyły gwałtu nie informuje o tym mundurowych. 70 proc. spraw o gwałt jest umarzanych.

Jeśli doświadczyłaś przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu przeciwprzemocowego Fundacji Feminoteka 888 88 33 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 lub pisząc mail pod adres: pomoc@feminoteka.pl.