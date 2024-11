23-latek został zatrzymany do kontroli drogowej, po tym, jak policjanci zauważyli, że w trakcie jazdy nie miał zapięty pasów bezpieczeństwa . Dodatkowo młody kierowca miał włączone światła przeciwmgłowe, mimo że nie wymagały tego warunki drogowe - wyjaśnia pomorska policja. Za te wykroczenia mieszkaniec powiatu świeckiego otrzymał dwa mandaty w wysokości 100 zł oraz 7 punktów karnych.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ po sprawdzeniu danych osobowych kierowcy w policyjnych kartotekach okazało się, że od września jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. "Na mężczyźnie ciążą zarzuty karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej pomagającej cudzoziemcom wjechać do Niemiec, za co otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ponad 1,5 tys. euro" - tłumaczą funkcjonariusze.