Włamanie do biura poselskiego PiS. Zatrzymanym 17-latkom grozi do 10 lat więzienia

Kradzież z włamaniem - to zarzuty, które usłyszeli trzej 17-latkowie podejrzani o wtargnięcie do biura poselskiego PiS w Warszawie. Wszyscy zostali objęci dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.

Zdjęcie Zniszczenia w biurze poselskim PiS / Małgorzata Gosiewska / Twitter