- Chcemy wszechstronnie przygotowywać ucznia - mówi Interii Kamil Dąbrowski, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie . To szkoła, która oferuje młodzieży dwa nietypowe profile - vlogersko-teatralny oraz... influencersko-psychologiczny. Do każdej z nich dostać się może po 32 uczniów.

W klasie psychologiczno-influencerskiej licealiści będą mierzyć się z rozszerzonym językiem angielskim, biologią lub informatyką. Przedmioty uzupełniające to, jak sama nazwa wskazuje, psychologia i techniki influencerskie . Natomiast w klasie vlogersko-teatralnej rozszerzenia dotyczą języka polskiego i języka angielskiego lub geografii. Przedmioty uzupełniające? Edukacja teatralna, dziennikarstwo i social media.

Dyrektor placówki przekazał Interii, że szkoła już w ubiegłych latach rekrutowała uczniów do klas "innowacyjnych" - teatralnych, dziennikarskich, czy też psychologiczno-pedagogicznych.

Dopytywaliśmy o połączenie influencerstwa z psychologią . Kamil Dąbrowski odpowiedział: - Nie da się odłączyć technik influencerskich od podstaw psychologii . Oprócz tego, że uczniowie będą poznawać na przykład podstawy marketingu i brandingu osobistego, komunikację i storytelling, to także nauczą się jak negocjować, współpracować z markami , co będzie ukierunkowane na ich rozwój i budowanie odporności psychicznej także w sieci .

W Słupsku vlogerów szkolą od lat. "Absolwenci przygotowani do rozpoczęcia kariery"

Jak czytamy na stronie szkoły, to oferta skierowana do młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje w obszarze mediów społecznościowych, wideo i marketingu internetowego.

Ten profil to, jak zapewnia szkoła, połączenie wiedzy teoretycznej z intensywnymi warsztatami praktycznymi . "Uczniowie poznają tajniki pracy z kamerą, podstawy montażu wideo, fotografię, a także strategie marketingowe, które pomogą im wyróżnić się na tle konkurencji . Dzięki temu profilowi absolwenci będą przygotowani do rozpoczęcia kariery jako youtuberzy, influencerzy, twórcy contentu czy specjaliści ds. marketingu internetowego.

Co więcej, uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ oferującym wyjazdy zagraniczne. "Dzięki temu programowi, nasi uczniowie mogą zdobywać międzynarodowe doświadczenie, rozwijać umiejętności niezbędne na globalnym rynku pracy oraz budować międzynarodowe sieci kontaktów" - czytamy na stronie szkoły.

Profil vlogersko-medialny. "W przyszłości mogą zostać influencerami"

W Zespole Szkół nr IV im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku już drugi rok działa profil vlogersko-medialny . Jak słyszymy, od samego początku zainteresowanie do nauki w tych klasach jest bardzo duże.

- W roku szkolnym 2024/2025 niestety, ze względu na niż demograficzny, nie otworzymy kolejnej klasy pierwszej vlogersko-medialnej. Mimo to rodzice dzwonią i pytają , czy rekrutacja jest otwarta, bo dzieci bardzo chcą na takim profilu się uczyć - mówi Interii Anna Ostrowska, doradca zawodowy i opiekun uczniów kierunku vlogersko-medialnego. I zapewnia, że w kolejnym roku szkolnym, 2025/2026, na pewno otwarta zostanie rekrutacja na ten profil.

Na co dzień szkoła współpracuje z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku, w której uczniowie realizują zajęcia: tworzenie treści do Internetu, zarządzanie wizerunkiem - autoprezentacja i skuteczna komunikacja, warsztaty foto-video.