- Przed godz. 20 otrzymaliśmy informację o zaginięciu chłopca w Zubrzycy Górnej . Policjanci wraz ze strażakami i GOPR-em rozpoczęli poszukiwania. 1,5-roczny chłopczyk samowolnie opuścił dom. Po godz. 21 został odnaleziony przez strażaków w korycie potoku. Był nieprzytomny. Został przewieziony do szpitala, ale mimo reanimacji zmarł - powiedział Interii mł. asp. Bartosz Izdebski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

Rodzina, zanim wezwała służby, pół godziny wcześniej zorientowała się, że dziecka nie ma w domu. Poszukiwania rozpoczęła na własną rękę - zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Nie pomagała pogoda, bo od doby na Podhalu pada , a co jakiś czas występują burze.

Akcja poszukiwawcza trwała łącznie ponad godzinę, a na chłopca w wodzie natknął się jeden ze strażaków. Natychmiast rozpoczęto resuscytację, a dziecko zostało przewiezione do szpitala. Niestety, chłopca nie udało się uratować .

Wstępne ustalenia: Rodzina cieszyła się dobrą opinią

Rodzice dziecka zostali zatrzymani, by przeprowadzić czynności wyjaśniające. Według naszych informacji ojciec dziecka był w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), a matka dziecka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (poniżej 0,5 promila). Prokuratura będzie prowadzić z nimi czynności po przeprowadzeniu sekcji zwłok chłopca. Ta ma się odbyć w Katedrze Medycyny Sądowej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jak słyszymy, rodzina nie może uwierzyć w to, co się stało. Zwykłe spotkanie rodzinne - być może przez chwilę nieuwagi - zamieniło się w tragedię. 1,5-roczny chłopiec był najmłodszym dzieckiem w rodzinie.

Policja - kilkanaście godzin po zdarzeniu - chce dowiedzieć się jak najwięcej o tej rodzinie i rozmawia z mieszkańcami. Według bardzo wstępnych ustaleń śledczych rodzice dziecka cieszyli się dobrą opinią w lokalnej społeczności. Nie widnieją też w kartotekach i wygląda na to, że była to rodzina bez żadnych dysfunkcji. Co dalej?