"Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz w wezwaniu przedprocesowym wezwał Tomasza Sakiewicza , Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego Telewizji Republika S.A. do: usunięcia audycji 'Specjalne Wydanie Wiadomości' wyemitowanej na antenie Telewizji Republika w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 19:30" - poinformowała w poniedziałek Telewizja Polska S.A. w likwidacji.

Wezwano także do usunięcia "fragmentów z serwisów społecznościowych Telewizji Republika (w tym YouTube), zaniechania rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w przyszłości tej audycji oraz trzykrotnego opublikowania na antenie, oraz na stronie internetowej Telewizji Republika S.A. oświadczenia (zgodnie z zawartymi w wezwaniu przedprocesowym wymogami), a następnie przesłania podpisanego przez Tomasza Sakiewicza - Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego Telewizji Republika S.A. oświadczenia w formie listu z prawem do rozpowszechniania go".