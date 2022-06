Nie żyje Tadeusz Gołębiewski - założyciel sieci hoteli firmowanych jego nazwiskiem. - Potwierdzam tę informację - przekazała Agnieszka Gawińska odpowiedzialna za kontakty z mediami.

Tadeusz Gołębiewski nie żyje. Miał 79 lat

- Dziś ukaże się informacja na stronach internetowych hoteli i przedsiębiorstwa TAGO. Upoważniona jestem tylko do przekazania informacji, że Tadeusz Gołębiewski zmarł w dniu wczorajszym - dodała.

Tadeusz Gołębiewski był założycielem sieci luksusowych hoteli w Polsce oraz fabryki słodyczy TAGO w Radzyminie.

Tadeusz Gołębiewski Kim był?

Tadeusz Gołębiewski urodził się w styczniu 1943 roku. Ukończył techniku cukiernicze, a następnie Szkołę Główną Handlową. Pierwsze wyroby cukiernicze spod jego ręki wyszły w 1966 roku.

W 1972 założył Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego TAGO. Jego siedziba mieści się pod Radzyminem. Miłość do wyrobów cukierniczych nie zgasła w przedsiębiorcy, jednak wkrótce skupił się on także na innej działalności.

W 1989 postanowił wybudować hotel w Mikołajkach, gdzie kupił wcześniej ziemię. Hotel oddano do użytku w 1991, lecz zwrócił się on dopiero do 26 latach - w 2017 roku. Później przyszła kolej na Wisłę, Karpacz, a wreszcie Pobierowo. Wszystkie hotele sygnowane są nazwiskiem Gołębiewskiego.

To właśnie ten ostatni hotel był oczkiem w głowie Tadeusza Gołębiewskiego. Budynek w Pobierowie miał być spełnieniem marzeń magnata w branży hotelarskiej .

Tadeusz Gołębiewski byl członkiem Polskiego Klubu Biznesu. Zmarł w wieku 79 lat.