Szkoła zamknięta przez powódź? Rodzicom należy się specjalne świadczenie

Szkoły zamknięte przez powodzie

16 września Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, że z powodu powodzi zostają zawieszone zajęcia w placówkach edukacyjnych. Dotyczy to więc szkół, przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych . Powodem decyzji były zalania, utrudniony dojazd do placówek oraz bezpieczeństwo dzieci. W niektórych miejscach budynki szkół są też wykorzystywane jako schronienie dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych.

Szkoła została zamknięta? Rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy

Kolejnym warunkiem jest wiek dziecka. Zasiłek opiekuńczy otrzymają rodzice opiekujący się zdro wym dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat . Istotnym warunkiem jest to, że wsparcie finansowe będzie przysługiwać, jeśli nie ma innych członków rodziny , którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Za członka rodziny, który będzie w stanie podjąć opiekę, nie uważa się osób:

Warunek ten nie dotyczy opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat . W takiej sytuacji jest on pomijany, a zasiłek opiekuńczy można otrzymać, mimo że inny członek rodziny może zapewnić dziecku opiekę.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy i jak go otrzymać?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Maksymalnie może być on przekazywany tylko przez 60 dni w roku kalendarzowym. Limit stosuje się do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. Znaczenie nie ma liczba członków rodziny oraz liczba dzieci, które wymagają opieki.