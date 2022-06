Szefernaker chce wydłużenia kadencji samorządów. "Czas, by rozmawiać"

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w wywiadzie zapytany został, jak w 2023 roku uda się pogodzić wypadające niemal w tym samym momencie wybory parlamentarne i samorządowe.

- Od lat samorządowcy apelują do rządu, by wybory lokalne nie odbywały się jesienią - bo wtedy nowo wybrani radni i wójtowie muszą w kolejnym roku realizować budżet ułożony przez ich poprzedników. Warto przeanalizować ten argument. Poza tym nie jestem przekonany, czy dla Polski korzystne jest, by wybory odbywały się niemal w tym samym momencie - powiedział.

Zdjęcie Jacek Karnowski, Aleksandra Dulkiewicz i Rafał Trzaskowski / MACIEJ GOCLON/ FotoNews / Agencja FORUM

Propozycja wydłużenia kadencji

Zapytany, czy mówi o "przyspieszeniu wyborów", odparł, że "trudno sobie wyobrazić skrócenie kadencji władz samorządowych".

- Natomiast jakąś możliwością byłoby wydłużenie ich kadencji tak, żeby wybory odbyły się wiosną. Pozwoliłoby to zorganizować kampanię samorządową, nieodbywającą się w cieniu kampanii parlamentarnej. Wydaje mi się, że pojawia się dobry czas na to, by na ten temat rozmawiać - stwierdził Szefernaker.

Jak zaznaczył, na razie mówi o pomyśle. - Ale mam nadzieję, że uda nam się go przedyskutować jak najszybciej - dodał.