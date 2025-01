Co roku Sejm i Senat wybierają osoby lub wydarzenia, które będą patronami danego roku. Takie działanie ma na celu uhonorowanie tych, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Polski w różnych dziedzinach i mieli znaczenie dla historii kraju.

Wydarzenie 2025 roku - Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie

To właśnie Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie zostało wybrane na patrona 2025 roku, aby uczcić królów oraz każdego, kto przyczynił się do budowy państwa polskiego .

Patron 2025 roku - Stefan Żeromski

Więc moja ludzkość to Polacy, mój wszechświat - to moja ziemia, a mój Bóg - to ojczyzna z tym wszystkim, co się w tym wyrazie zamyka...

Patron 2025 roku - Olga Boznańska

Patron 2025 roku - Antoni Słonimski

W 2025 roku, a dokładnie 15 listopada przypada 130. rocznica urodzin Antoniego Słonimskiego. Był to poeta, pisarz, tłumacz, publicysta, rysownik, krytyk literacki, który pozostawił po sobie znaczący dorobek literacki. Najważniejszy w jego karierze był wiersz " Alarm" z 1939 roku , który zagrzewał Polaków do walki z okupantem .

Patron 2025 roku - Franciszek Duszeńko

Patron 2025 roku - Generał Kazimierz Sosnkowski

Współpracował on z Józefem Piłsudskim, który to zainspirował go do założenia we Lwowie Związku Walki Czynnej. Ta tajna organizacja paramilitarna była później zalążkiem przyszłego Wojska Polskiego. Później z organizacji utworzono Związki Strzeleckie, które przekształcono w Legiony Polskie.