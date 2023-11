Sprawa Grzegorza Borysa. Nowe śledztwo prokuratury

Ciało Grzegorza Borysa - po 18. dniach poszukiwań - wyłowiono w poniedziałek ze zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni. W trakcie kilku kolejnych godzin do sieci zaczęły trafiać ujęcia zwłok mężczyzny. Teraz prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia informacji i zdjęć, które powstały na dostępnym wyłącznie dla funkcjonariuszy terenie. Grozi na to do trzech lat więzienia.