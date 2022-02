Wizz Air jest niskobudżetowym, węgierskim przewoźnikiem lotniczym. Jego pracowników z Polski zaproszono na spotkanie z prezesem firmy Józsefem Váradim. Zorganizowano je w piątek w warszawskim hotelu Marriott.



Wśród załogi Wizz Aira krążyły wcześniej informacje o możliwych podwyżkach. Większe sumy zaczęły bowiem wpływać na konta ich kolegów i koleżanek z całej Ukrainy oraz Budapesztu - stolicy Węgier.

Śmietniki w prezencie dla pracowników Wizz Air. "Załoga jest wściekła"

Jak opisuje informator Interii, konferencję z udziałem Váradiego zaplanowano jako "bazową", czyli dotyczącą ogólnej sytuacji w przedsiębiorstwie. - Wszyscy spodziewali się jednak informacji o wyższych pensjach, bo po co innego miałby przylatywać? - dodaje.



Na głowy pracowników wylano jednak kubeł zimnej wody. Zamiast obietnicy podwyżek mieli usłyszeć od prezesa, że "Wizz Air jest najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie". Z tego powodu podarowano im kilka małych, biurowych śmietników, obwiązanych różowymi wstążkami.

Pojemniki na odpadki zaprezentowano w trakcie prelekcji prezesa firmy w Marriotcie. Mają trafić do tzw. briefing room w Warszawie, czyli miejsca, gdzie pracownicy odprawiają się przed rejsami. - Załoga jest wściekła. Ludzie chcą sypać wypowiedzeniami - twierdzi nasze źródło.



Zdjęcie Jeden ze śmietników, który przekazano pracownikom Wizz Aira podczas spotkania w Warszawie / INTERIA.PL

Jak się dowiedzieliśmy, śmietniki przyleciały do Polski w kabinie pasażerskiej samolotu. Maszyna prawdopodobnie wylądowała w naszym kraju z kilkoma osobami na pokładzie, a wśród nich był prezes Váradi.



Praca w Wizz Air - jakie są wymagania, jak wysoka pensja?

Zdaniem sygnalisty w Wizz Air "zarabia się najmniej w Polsce, jeśli chodzi o lotnictwo". - Będąc juniorem (początkującym stewardem - red.) nie otrzyma się więcej niż 5 tys. zł - dodaje.



Na wynagrodzenie pracowników pokładowych tego przewoźnika składa się podstawa (w 2019 roku wynosiła ona około 1,5 tys. zł), pieniądze za poszczególne loty oraz prowizje od sprzedaży prowadzonych podczas rejsów. Mogą też korzystać ze zniżek na bilety lotnicze - wyliczył serwis fly4free.pl.



Chętni, by zostać stewardem lub stewardessą, muszą też m.in. być pełnoletnimi, mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, biegle znać język angielski oraz jeden z języków używanych w Europie Środkowo-Wschodniej (np. polski, niemiecki, czeski czy węgierski).

Wizz Air przyjmuje do takiej pracy kobiety mające co najmniej 165 cm wzrostu; mężczyźni powinni być o co najmniej 10 cm wyżsi. Firma wymaga też, by zatrudniony ze swojego miejsca zamieszkania do wybranej bazy przewoźnika jechał najwyżej 60 minut.



Interia próbowała skontaktować się z przedstawicielami Wizz Aira w Polsce i zapytać o szczegóły piątkowego spotkania, jednak bez skutku.