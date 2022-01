Internauci mogli głosować w 11. edycji plebiscytu na "Słowo Roku" do piątku 31 stycznia. Propozycje organizatorów zdominowały słowa związane z epidemią koronawirusa, a także sytuacją na polskiej granicy: szczepienie, szczepionka, (za/wy)szczepić; fala (trzecia/czwarta pandemii, także fala uchodźców); spis (powszechny); granica czy zdalny (praca, nauczanie). Głosujący mogli też zgłaszać własne propozycje.

"Pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym na Słowo Roku zajął wyraz szczepienie. Występował on na liście propozycji wraz ze słowami szczepionka oraz (za/wy)szczepić jako jedno hasło, na które oddano ponad 15 proc. wszystkich głosów" - przekazał Uniwersytet Warszawski w komunikacie.

Na drugim miejscu jest wyrażenie "cnota (niewieścia)", które zdobyło prawie 13 proc. głosów internautów. Trzecie miejsce zajął przymiotnik "zdalny (praca, nauczanie)", na który oddano prawie 11 proc. głosów.

Pierwszą dziesiątka plebiscytu w głosowaniu internautów wygląda następująco:



szczepienie cnota zdalny fala reasumpcja inflacja granica antyszczepionkowcy lockdown obostrzenie

W plebiscycie oddano 3300 głosów.



"'Granica' to słowo dwuwartościowe"

- Słowo "szczepienie" jest także na pierwszym miejscu w głosowaniu kapituły. Ale w głosowaniu na pierwszym miejscu są dwa słowa ex aequo: "granica" oraz "szczepienie". Pozostałe słowa, które pojawiały się w głosowaniu uzyskiwały o wiele mniej głosów - mówił językoznawca prof. Marek Łaziński.



- Czasownik "szczepić" historycznie wiążę się z zabiegami ogrodniczymi. Zabiegi ogrodnicze z czasem zostały przeniesione na to, co robi się ludziom. Najstarsza szczepionka, to żaden wynalazek XX w. tylko jak najbardziej wynalazek XVIII w., ale szczepionka Jennera (Edwarda, przeciwko ospie prawdziwej - red.) przez długi czas była jedyną - mówiła dr hab. Magdalena Derwojedowa.



- W listopadzie 2019 r. pisaliśmy entuzjastycznie, że jest nadzieja, że szczepionka się pojawi, potem, znowu w listopadzie pisaliśmy, że jest, a później szczepionka pojawiała się falami wielkiej nadziei. Na początku roku pojawiały się dyskusje kogo należy, a kogo nie należy szczepić, żeby mniej więcej w połowie roku, gdy wszyscy mogli się szczepić, głównym problemem stało się to, że ludzie się szczepić nie chcą - mówiła językoznawczyni.



Prof. Łaziński wskazywał, że słowo "granica" jest dwuwartościowe - odnosi zarówno się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także "ma bardzo ważne znaczenie abstrakcyjne". - Przy poziomie dyskusji i sporu, który mamy w Polsce i które jest związane z tym, że jakaś granica dzieli nas na dwa obozy, już dość dawno przekroczyliśmy granicę absurdu i granicę wyobraźni - dodawał.



Słowo roku 2020 - koronawirus

"Niezależnie od głosowania internetowego wyboru Słowa Roku dokonuje też kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez kapitułę, jak i internautów został koronawirus" - przypomnieli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego.

"Pięćset plus" słowem dekady

W zeszłym roku w głosowaniu internautów wybrane zostało także Słowo Dekady (2011-2020). Najwięcej głosów uzyskało wyrażenie "pięćset plus".

Organizatorami plebiscytu są Uniwersytet Warszawski, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego.