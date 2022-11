O nietypowym zdarzeniu poinformowano w sobotę na facebookowej stronie "Gotowi Do Ratowania", która popularyzuje wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Administratorzy spośród informacji dotyczących ratowania życia, często zamieszczają ciekawe przypadki ze świata medycyny. Ostatnio portal napisał o rzadkiej przypadłości. Bohaterką historii była kobieta, która połknęła kabel od ładowarki.

Połknęła kabel od ładowarki

W poście na popularnym portalu społecznościowym czytamy, że opisywany przypadek przedstawia kobietę, która połknęła pond metrowy przewód ładujący (zasilający) do iPhone'a. Kobieta wezwała Zespół Ratownictwa, dopiero, gdy zaczęła odczuwać duszności spowodowane umiejscowieniem górnej części przewodu w przełyku. Do opisu sytuacji dołączono zdjęcie rentgenowskie, na którym widać, jak kabel znajduje się w okolicach przełyku pacjentki i ciągnie się dalej do żołądka.

Sytuacja wymagała chirurgicznej interwencji, jednak dzięki szybkiej reakcji i wyciągnięciu kabla z przełyku, pacjentka została wypisana do domu bez większych konsekwencji dla zdrowia.

"Gotowi Do Ratowania" informują, że przypadek spożywania przez ludzi obiektów do tego nieprzeznaczonych nazywa się zespołem Pica, czyli zespołem łaknienia spaczonego.

Zespół Pica polega na zaburzeniu odżywiania, w postaci jedzenia rzeczy, które są uważane za niejadalne. Występuje wiele form zaburzenia Pica, do których zalicza się m.in. geofagię (spożywanie gliny lub brudu), pagofagię (jedzenie lodu) czy trichofagię, charakteryzującą się spożywaniem włosów lub wełny. Najczęściej przyczyną powstania tego zaburzenia jest niedobór żelaza, rzadziej wiąże się z niedoborem cynku lub innego składnika odżywczego.

Eksperci wskazują, że takie zaburzenie może pojawić się zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Podkreśla się, że osoby z zespołem Pica z powodu spożywania przedmiotów, które nie nadają się do jedzenia, mogą być narażone na zwiększone ryzyko zatruć, infekcji, urazów jelit i niedoborów żywieniowych.