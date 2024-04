Rząd uruchomił nowe narzędzie. W taki sposób przygotowuje nas na zagrożenie

Na stronach poradnika rządowego znajdziemy między innymi informacje o tym, w co warto się zaopatrzyć zawczasu. Na wypadek nagłych działań warto mieć pod ręką plecak ewakuacyjny . Nie wystarczy przy tym jeden na całą rodzinę - każdy z domowników powinien mieć swój pakunek.

Alert RCB - przygotuj plecak ewakuacyjny

Zestaw do plecaka ewakuacyjnego rekomendowany przez rząd zawiera:

Rządowy poradnik na wypadek zagrożenia?

Cały poradnik ma podnieść świadomość obywateli na temat wszelkiego rodzaju zagrożeń oraz tego, jak w takich przypadkach postępować. Dotyczy to również najmłodszych.

Dlatego na stronach poradnika znajdziemy sugestie dla rodziców i nauczycieli o tym, jak rozmawiać z dziećmi o ewentualnych niebezpieczeństwach. Są tu też gry dla najmłodszych, które mają to ułatwić i scenariusze lekcji dla szkół. Dotyczą one klas IV-VIII. Natomiast Księga Komunikacji i Katalog Dobrych Praktyk, dostępne na rządowych stronach, stanowią podręczniki dotyczące tego, jak się komunikować w sytuacji zagrożenia i jak się do niego przygotować na poziomie lokalnym.