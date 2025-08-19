Rok szkolny 2025/2026. Ile dni wolnych będą mieli uczniowie?
Już od jakiegoś czasu znamy oficjalny kalendarz na nadchodzący rok szkolny 2025/2026. Uczniowie i rodzice mogą sprawdzić, kiedy rozpocznie się nauka, jak długo potrwa, a także ile dni wolnych przewiduje nowy harmonogram. Przedstawiamy najważniejsze daty, które warto zapisać w kalendarzu oraz pokazujemy, jakie zmiany w organizacji roku szkolnego czekają szkoły.
Nowy rok szkolny rozpoczyna się w poniedziałek 1 września, a kończy w piątek 26 czerwca 2026 roku. Naukę wcześniej zakończą jedynie maturzyści. Daty egzaminów - matur, testów ósmoklasisty i egzaminów zawodowych nie są jeszcze znane.
Ile dni wolnych czeka uczniów w nadchodzącym roku szkolnym? Sprawdzamy.
Przerwy świąteczne. Ile dni wolnych w roku szkolnym 2025/2026?
W nadchodzącym roku szkolnym uczniów czekają dwie dłuższe przerwy świąteczne. Pierwsza z nich, zimowa przerwa świąteczna związana ze świętami Bożego Narodzenia będzie trwała od 22 do 31 grudnia. Z kolei wielkanocna przerwa świąteczna wypada 2 kwietnia i będzie obowiązywać do 7 kwietnia 2026.
Ministerstwo wprowadza istotne zmiany w organizacji ferii zimowych. Po licznych apelach obywateli, a także sugestiach parlamentarzystów podjęto decyzję o ograniczeniu liczby województw w danej turze z czterech do trzech. Ma to na celu zapewnić uczniom i nauczycielom lepsze warunki do odpoczynku, a także odciążyć przemysł turystyczny. Nowy podział prezentuje się w ten sposób:
- 19 stycznia - 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
- 2 - 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,
- 16 lutego - 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
System rotacyjny pozostaje bez zmian - województwa, które w tym roku miały ferie jako ostatnie, w przyszłym roku rozpoczną je jako pierwsze.
Dni wolne w roku szkolnym. Jak wypadają poszczególne święta?
W nadchodzącym roku czekają nas również mniejsze święta, które są dniami ustawowo wolnymi od szkoły. Kiedy wypadają?
- Wszystkich Świętych - sobota 1 listopada 2025,
- Święto Niepodległości - wtorek 11 listopada, 2025,
- Nowy Rok - czwartek 1 stycznia, 2026,
- Święto Trzech Króli - wtorek 6 stycznia 2026,
- Święto Pracy - piątek 1 maja 2026,
- Święto Konstytucji 3 maja - niedziela 3 maja 2026,
- Boże Ciało - czwartek 4 czerwca.
Warto pamiętać, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają możliwość wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w trakcie roku szkolnego. W szkołach podstawowych, szkołach branżowych I stopnia, szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia ustawicznego może to być maksymalnie osiem dni. Natomiast w liceach ogólnokształcących i technikach limit ten wynosi do 10 dni. Oznacza to, że w zależności od decyzji danej szkoły, uczniowie mogą mieć dodatkowe dni wolne, różniące się między placówkami.
Podsumowując, w roku szkolnym 2025/26 uczniów czeka łącznie 188 dni nauki i aż 177 dni wolnych od zajęć - to niemal idealna równowaga między obowiązkami a odpoczynkiem.
Źródło: kalendarzswiat.pl, portalsamorzadowy.pl