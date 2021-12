Rok 2020 w kościele w Polsce: Mniej ślubów, chrztów i bierzmowań. Najnowsze dane

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w 2020 roku sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. dzieci, co stanowi 16,3 proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Zdecydowana większość ochrzczonych przyjęła sakrament do pierwszego roku życia (90,9 proc.). Między pierwszym a siódmym rokiem życia przyjęło chrzest 8,2 proc. osób, natomiast po ukończeniu siódmego roku życia jedynie 1 proc.

Bierzmowania, śluby i komunie

Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34,0 proc. mniej niż w 2019 r. Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa wynosiła natomiast 91,5 tys. - o 26,8 proc. mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tzw. śluby mieszane, czyli zawarte między osobą o wyznaniu katolickim z osobą o innym wyznaniu stanowiły 2,8 proc. zawartych w 2020 roku ślubów.

Reklama

Względem 2019 r. rosła natomiast liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 298 tys., czyli o 49 tys. więcej niż w roku poprzednim (co stanowi 20 proc.).

W roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej, przemyskiej i rzeszowskie. Najniższy natomiast w diecezji wrocławskiej, poznańskiej i warszawskiej.

Najwięcej uczniów uczęszczało na religię w przedszkolach i szkołach podstawowych. Z danych wynika, że z wiekiem zainteresowanie tym przedmiotem malało.



Zdjęcie Odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w roku szkolnym 2020/21 według typu placówki / Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego /

Niewielki spadek liczby księży i zakonnic

W 2020 roku w Polsce działalność duszpasterską prowadziło 10 361 parafii katolickich, z czego 661 stanowiły parafie zakonne (w tym jedna parafia w diecezjach grecko-katolickich 2 Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego). W porównaniu do roku 2019, liczba parafii utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie.

Do diecezji inkardynowanych było 24 208 księży w 2020 roku, czyli o 2 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Według danych Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w 2020 roku działały 2 071 domy zgromadzeń czynnych, które gromadziły ogółem 16,8 tys. sióstr zakonnych. W roku 2019 zakony żeńskie skupiały blisko 17,2 tys. sióstr, co oznacza spadek liczby sióstr o 2,5 proc.

W 2020 roku działało 2 437 poradni życia rodzinnego, które współpracowały z 4 tys. doradcami. Na terenie diecezji działało również 173 katolickich specjalistycznych poradni rodzinnych, które łącznie udzieliły wsparcia ponad 31 tys. osób.