Z pozoru niebezpieczny incydent mógł zakończyć się o wiele poważniej. Prof. Nałęcz przyznał, że spadł ze schodów w swoim domu i "bardzo się potłukł". - Mieszkam w domu dwupoziomowym i sypialnię mam na pierwszym piętrze. Co się wydarzyło? Wstałem w nocy do łazienki i wracając, pomyliłem kierunki - powiedział były poseł i wicemarszałek Sejmu.

Prof. Nałęcz miał wypadek. "Mogę być wdzięczny losowi za łaskawość"

Do wypadku w domu doszło niemal 10 tygodni temu i jak przyznał polityk, teraz wraca już do zdrowia. - Kusiłem los przez20 lat, ale teraz przeniosłem się ze spaniem na parter. Schody w domu są rzeczą miłą, ale - jak wiadomo - one i łazienka to dwa najniebezpieczniejsze miejsca, zwłaszcza dla człowieka starszego - powiedział "Faktowi".