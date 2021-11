"2.12, na zaproszenie Kongresu USA, wezmę udział w wysłuchaniu na temat stanu demokracji w Polsce i Europie Środkowej. To nie pierwszy raz, kiedy amerykańscy kongresmeni dyskutują o sytuacji w Polsce, ale pierwszy, kiedy do takiej rozmowy zostaje zaproszony prezydent Warszawy. Wiem, jak duża to odpowiedzialność, dlatego przed wysłuchaniem w Kongresie spotkam się z ekspertami, by razem wypracować stanowisko, które będzie wspólnym i obiektywnym głosem wielu środowisk w kwestii kondycji polskiej demokracji. Pierwsze spotkanie w poniedziałek z OSCE/ODIHR" - poinformował w czwartek wieczorem na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy nie poleci do Waszyngtonu

Wcześniej Onet informował, że "Trzaskowski wygłosi mowę w Kongresie USA na temat polskiej demokracji".



Z naszych ustaleń wynika, prezydent Warszawy nie poleci do Waszyngtonu. Debata, ze względu na pandemię COVID-19, odbędzie się w formie online. - To będzie posiedzenie podkomisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, energetyki, środowiska oraz cybernetyki. Rozmowy będą poświęcone m.in. wolności słowa i wymiarowi sprawiedliwości. Komisję tworzą zarówno demokraci jak i republikanie - wyjaśnia w rozmowie z Interią rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.



- Obok Rafała Trzaskowskiego wysłuchani zostaną także włodarze Budapesztu, Pragi i Bratysławy. To nie przypadek, wszyscy czterej są bowiem założycielami Paktu Wolnych Miast. Celem tej inicjatywy jest promowanie współpracy i wspólnych wartości demokracji, wolności, godności ludzkiej, zrównoważonego rozwoju oraz walki z populizmem, nacjonalizmem, kryzysem klimatycznym oraz nierównością i rozwarstwieniem społecznym - wyjaśnia rzeczniczka.

Będzie to drugie posiedzenie komisji Kongresu USA poświęcone sytuacji stanu demokracji w Polsce w tym roku. Poprzednie miało miejsce na początku listopada.