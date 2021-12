W środę w Poznaniu odbyła się konferencja zjednoczeniowa z udziałem kilkuset samorządowców z całej Polski. Tuż po niej inicjatorzy wydarzenia spotkali się na briefingu z mediami.

Prezydent Spotu stwierdził, że to wielki dzień dla samorządów, ale też dla Polski. - Następuje zjednoczenie różnych stowarzyszeń samorządowych w jeden ruch samorządowy, zdecydowanie ruch największy w Polsce - powiedział Karnowski.

Zwrócił uwagę, że w środę w Poznaniu spotkali się przedstawiciele różnych poglądów - z lewa i z prawa. Dodał, że 80 proc. polskich samorządowców to osoby bezpartyjne. - Jedni i drudzy samorządowcy - i ci należący do partii, i nienależący do partii, mają najważniejszego szefa w postaci swoich mieszkańców - zaznaczył Karnowski.

Zapowiedział, że nowy ruch samorządowy zaprezentuje sześć postulatów programowych, których realizacji będzie domagał się od ugrupowań politycznych po odsunięciu PiS od władzy.