Premier: Specjaliści zalecają powrót do maseczek

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

Premier podczas czwartkowej konferencji prasowej stwierdził, że "powrót do miękkich zaleceń, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki to jest coś, co zalecają nam dzisiaj specjaliści". - Z ogromną pokorą podchodzimy do tego, co pokazuje nam trend zakażeń koronawirusem - zaznaczył premier odnosząc się do wzrostu liczby zakażeń w Polsce. Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że "wiemy iż zachorowania mogą gwałtownie przyspieszyć".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na terenie budowy przeszkola w Łagiewnikach / Maciej Kulczyński / PAP