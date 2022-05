W poniedziałek "Rzeczpospolita" w artykule "Polska Nas Potrzebuje. Będzie nowa partia w Sejmie" napisała, że posłowie koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Giżyński planowali wstąpienie w szeregi partii Polska Nas Potrzebuje założonej przez byłego posła Dariusza Grabowskiego. Takie działanie miałoby pomóc w uniknięciu wielomiesięcznego procesu rejestracji w sądzie nowej partii.

Ścigaj skomentowała te doniesienia. - Rzeczywiście rozważaliśmy taką opcję - powiedziała. Zaznaczyła, że "trwają rozmowy z kilkoma podmiotami, które mają już zarejestrowane partie".

Powstanie nowa partia? Ścigaj o szczegółach

Posłanka powiedziała, że partia powinna działać "już na jesieni". - Proces rejestracji jest długi i czasem trwa nawet dwa lata, więc rozważaliśmy taką opcję czy nie użyć którejś z partii która jest zarejestrowana, nieczynna, nie działa, aby po prostu jakby zmienić statut, władze - dodała.

Zapytana, czy pomysł wykorzystania w tym celu partii Grabowskiego nadal jest omawiany odpowiedziała twierdząco. - Jest, ale to nie jest jedyna partia, z którą rozmawialiśmy - podkreśliła.

Sam Grabowski zapytany przez, czy takie rozmowy są prowadzone odpowiedział, że rozmawia z różnymi parlamentarzystami. - Zwracają się do mnie z prośbą o konsultacje ekonomiczne, w sprawach społecznych, ale głównie gospodarczych - powiedział. Dodał, że "obecna sytuacja obecna jest tak zagmatwana, tak szybko się zmienia, że trudno mi powiedzieć czym to się zakończy". - Życzę jak najlepiej ludziom z koła Polskie Sprawy, czy oni staną na wysokości zadania to oni sami muszą to wiedzieć - stwierdził.

Podkreślił, że jego partia stawia sobie za cel "uprzedmiotowienie polskiej przedsiębiorczości", a miejsca w niej mogą szukać "wszyscy, dla których ważny jest los Polski i polskiej przedsiębiorczości".