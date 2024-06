Synoptyk IMGW ostrzega, że pogoda będzie zmieniać się przez weekend niezwykle dynamicznie. Prędkość wiatru we wschodniej części kraju wyniesie nawet do 120 km/h. Spodziewane są bardzo silne opady deszczu oraz grad.

Na południowym wschodzie przewidywane są ostrzeżenia o upałach. Temperatura w tym regionie wyniesie do 30 st. C. Na zachodzie kraju temperatury będą najniższe, wyniosą około 22 st. C., nad samym morzem temperatura będzie w okolicach 18 st. C.