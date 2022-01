Jacek Jaworek jest poszukiwany od ponad pół roku, kiedy to 10 lipca 2021 roku we wsi Borowce koło Częstochowy doszło do tragedii. W domu jednorodzinnym policja odkryła zwłoki trzech osób: małżeństwa 44-latków i ich 17-letniego syna. Uratował się jedynie drugi, 13-letni syn zamordowanego małżeństwa, który zdołał się ukryć.

Według ustaleń śledczych sprawcą zbrodni jest Jacek Jaworek, brat zamordowanego 44-latka. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany.

Jacek Jaworek. Jasnowidz twierdzi, że poszukiwany nie żyje

W grudniu ubiegłego roku znany jasnowidz Krzysztof Jackowski stwierdził, że wie co stało się z Jackiem Jaworkiem. Powiedział, że poszukiwany mężczyzna nie żyje, a jego zwłok policja powinna szukać w Poraju - wsi położonej na Śląsku.



Reklama

Zdjęcie Poraj - wieś położona niedaleko Częstochowy /

Zapytaliśmy policję, czy sprawdziła ten trop. - W tej sprawie sprawdzany jest każdy sygnał, który dociera do policji, w tym wersja pana Jackowskiego. Jednak informacje od tego ostatniego, były na tyle ogólne, że na ten moment nie pomogły policjantom - przekazała nam podinsp. Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji.



Dodała, że w sprawie Jaworka nadal aktualne są hipotezy dotyczące zarówno jego śmierci, jak i wyjazdu za granicę. - Dlatego w działania jest również zaangażowane Biuro Współpracy Międzynarodowej KGP - wyjaśnia rzeczniczka.



W poszukiwania Jaworka zaangażowani się także m.in. policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, funkcjonariusze policji z Częstochowy oraz specjaliści zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości.

Czerwona nota Interpolu i nagroda za zatrzymanie Jaworka

52-latek jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu.



16 lipca 2021 r. komendant wojewódzki policji w Katowicach wyznaczył też nagrodę w wysokości 20 tys. zł za informacje, które pomogą zatrzymać Jaworka lub odnaleźć jego ciało.



Jacek Jaworek od pewnego czasu mieszkał z bratem i jego rodziną. Wcześniej pracował w Niemczech, jednak ze względu na pandemię musiał ograniczyć wyjazdy za granicę. Kilka dni po tragedii w Borowcach częstochowska prokuratura informowała, że możliwym motywem zbrodni był konflikt rodzinny.



Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu 47 858 12 55 lub nr alarmowym 112.