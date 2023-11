- Wsadzanie ludzi do więzienia za to, że pomogli komuś przerwać ciążę - niezależnie od tego, czy jest to lekarz, czy pielęgniarka - jest dla mnie niedopuszczalne - powiedział w niedzielę w Radiu Zet Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. Poseł Trzeciej Drogi został zapytany o to, czy poparłby postulat dekryminalizacji aborcji, wysunięty przez Magdalenę Biejat z Lewicy.