Polska znajduje się na skraju niżu z ośrodkiem wtórnym nad Bałtykiem, a na południu kraju przejściowo zaznacza się klin wyżowy. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie - ta masa przynosi mgły, deszcz, pochmurną pogodę.

Pogoda na weekend. Deszcz i wiatr

Weekend deszczowy i wietrzny. - W sobotę duże zachmurzenie. W całym kraju przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg - poinformowała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

Temperatura minimalna od 1 stopnia C. na Suwalszczyźnie, do 5 stopni C. na zachodzie i na Wybrzeżu. Wiatr na zachodzie i na obszarach podgórskich Sudetów dość silny, w porywach do 70 km/h.

Prognoza na niedzielę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Zdjęcie Prognoza: Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem na niedzielę (zagrożone żółte obszary) /domena publiczna



W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady deszczu ze śniegiem możliwe także na Suwalszczyźnie. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południowym zachodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 4 cm do 6 cm.

Temperatura maksymalna od 4 stopni C. na północnym wschodzie do 10 stopni C. gdzieniegdzie na południowym zachodzie. Chłodniej na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 3 stopnie C.

Wiatr umiarkowany, okresami bardzo silny, w całym kraju porywisty. Na Pomorzu i miejscami w centrum i na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim oraz na południu Opolszczyzny do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 130 km/h słabnące do 110 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.

Kiedy śnieg? Synoptycy: Zmiana w połowie tygodnia

W połowie tygodnia nastąpi zmiana pogody - zapowiadają meteorolodzy. W środę lub czwartek spodziewają się opadów śniegu.