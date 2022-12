Pogoda na piątek. Temperatura nawet do dziewięciu stopni

Temperatura maksymalna od 4-6 stopni Celsjusza na wschodzie, do 8-9 na zachodzie kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, tylko na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.

Reklama

W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu w głąb kraju słabymi opadami deszczu.

Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 5 stopni na zachodzie i na Wybrzeżu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a na zachodzie i na obszarach podgórskich Sudetów dość silny, w porywach do 70 km/h.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store