Początek listopada z mocną zmianą. Dokładnie we Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych 2023: Pogoda się pogorszy

Zrobi się deszczowo. Najwięcej opadów deszczu we Wszystkich Świętych synoptycy prognozują we wschodniej połowie Polski. Nastąpi też ochłodzenie, w porównaniu z poniedziałkiem i wtorkiem. Termometry pokażą maksymalnie do 10 st. C na północy kraju oraz do 15 st. C na południu.