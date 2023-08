Plany Elona Muska w ogniu krytyki. Reaguje Muzeum Auschwitz

" Brak reakcji na antysemickie i negujące Holokaust komentarze, które pojawiają się pod naszymi postami upamiętniającymi ofiary Auschwitz, szkodziłyby ich pamięci . Zdecydowaliśmy się blokować użytkowników, którzy promują kłamstwo oświęcimskie i nienawiść. Decyzja ta wynika z naszego głębokiego oddania naszej misji. Potrzebujemy do tego bezpiecznej przestrzeni " - napisały władze Muzeum Auschwitz na anglojęzycznym koncie na Twitterze w odpowiedzi na propozycję Elona Muska.

Blokowanie nienawistnych komentarzy pomaga chronić pamięć ofiar

Elon Musk przejął Twittera w październiku 2022 r . za 44 mld dolarów. Od tego czasu drastycznie zredukował persone l, zaczął nadzorować kontrowersyjne zmiany polityczne, na swoim koncie dzielił się teoriami doprowadzającymi do burzliwych sprzeczek. Pod koniec lipca Musk zmienił nazwę Twittera na X.

"New York Times", powołując się na wewnętrzną prezentację firmy, przekazał, że przychody reklamowe Twittera w USA w ciągu pięciu tygodni od 1 kwietnia do pierwszego tygodnia maja zmniejszyły się o 59 proc. rok do roku.