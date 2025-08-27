W skrócie Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w najnowszym sondażu z wynikiem 31,4 proc., wyprzedzając Koalicję Obywatelską, która notuje największy spadek poparcia.

Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Konfederacja oraz Lewica, natomiast pozostałe ugrupowania pozostają pod progiem wyborczym.

Rośnie poparcie dla PiS i Konfederacji, przy jednoczesnej utracie pozycji przez obecną koalicję rządzącą i KO.

Z sondażu przeprowadzonego przez Research Partner wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to Zjednoczoną Prawica z wynikiem 31,4 proc. wyprzedziłaby Koalicję Obywatelską, której poparcie wynosi 27 proc.

Polityczne podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,3 proc. respondentów. Do parlamentu weszliby jeszcze posłowie Lewicy (bez Partii Razem), którzy zyskali zaufanie 6,3 proc. badanych.

Nowy sondaż parlamentarny. Cztery partie pod progiem wyborczym

Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu wyborczego, wynoszącego 5 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 3,5 proc., Polska 2050 oraz Partia Razem po 2,9 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,9 proc., a inne partie - 0,5 proc.

Sondaż Resarch Partner materiały prasowe

Ponad 12 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja wyniosłaby 72,2 proc., przy czym 54,7 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach "zdecydowanie tak", a 17,5 proc. "raczej tak".

Tylko cztery partie w Sejmie. Obecna koalicja rządząca traci przewagę

Na podstawie sondażu dr Macieja Onasz, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadził badanie rozkładu poparcia na mandaty:

Zjednoczona Prawica - 212 mandatów

Koalicja Obywatelska - 167 mandatów

Konfederacja - 57 mandatów

Lewica - 24 mandaty

Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 191 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 269 reprezentantów w niższej izbie parlamentu.

Rośnie poparcie dla PiS i Konfederacji

W ciągu ostatnich trzech miesięcy (poprzednie badanie z takim doborem ugrupowań politycznych wykonano w dniach 27-28 maja 2025 roku) wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (+1,8 p.p.) oraz Konfederacji (+1,8 p.p.).

Z kolei w przypadku Lewicy kształtuje się ono na jednakowym poziomie, a Koalicja Obywatelska straciła 2,2 p.p. Spadło także poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (-1,7 p.p.) oraz Partii Razem (-1,1 p.p.).

Warto też odnotować, że w końcu maja popularność koalicji Trzecia Droga wynosiła 4,2 proc. - obecnie Polsce 2050 i PSL zaufałoby łącznie 4,7 proc. potencjalnych wyborców, co wciąż nie daje tym ugrupowaniom szans na wejście do parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.08.2025, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

