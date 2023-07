- Od piątku we wszystkich miejscach, z drobnymi tylko wyjątkami będzie się można posługiwać aplikacją mObywatel. Będzie też nowa wersja aplikacji, bardziej ergonomiczna, dostosowana do współczesnych standardów - zapowiadał wcześniej minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, podkreślając, że "każda usługa, każda sprawa będzie docelowo do załatwienia za pośrednictwem mObywatela".