Jak wynika z ustaleń mediów, rząd przymierza się do ustanowienia nowego święta w Polsce. To miałoby być związane bezpośrednio z wyborami parlamentarnymi, które doprowadziły do zmiany władzy w Polsce. "Deklaruję, że podejmę niezwłoczne działania" - zapowiada Agnieszka Burzyńska, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego.