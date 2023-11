Zmarła Sławomira Śliwińska. "Była dobrym, szlachetnym człowiekiem"

"Możecie nie wiedzieć, jak wyglądała, ale jestem przekonana, ze wielu z was znało jej głos. Przez lata przedstawiała się na końcu mądrych, dogłębnych, do bólu starannych (takich, jakie coraz rzadziej powstają) materiałów o świecie. 'Sławomira Śliwińska. Wiadomości'..." - przekazała Bojke we wpisie na Facebooku, gdzie zamieściła również zdjęcie dziennikarki.