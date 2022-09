Pod patronatem byłej premier i minister zdrowia Ewy Kopacz powstaje obywatelski projekt ustawy o in vitro. Przewiduje on powrót do refundacji tej procedury, na co ma być przeznaczone 500 mln zł.

- In vitro przeszkadza to obecnie rządzącym, zaczadzonym własną ideologią. (...) Nie znaleźli oni czasu, by napisać taki projekt, dla półtora miliona polskich par cierpiących z powodu niepłodności - podkreśliła Kopacz.

Zaznaczyła, że to projekt ustawy dla przyszłych pokoleń. - Nie skorzystam z niej ja czy Donald Tusk. (...) "In vitro to człowiek kochany, szanowany" - te słowa dedykuję ministrowi Czarnkowi - dodała, zapowiadając wielką akcję zbierania podpisów.

Projekt ustawy o in vitro. Tusk: Pamiętam te plugawe audycje na ten temat

- Procedura in vitro brzmi sucho, jak termin naukowy. Po wielu latach zrozumiałem, że za tymi słowami kryją się nie procedury, tylko to kwestia życia, miłości, marzeń tysięcy Polek i Polaków. Że to kwestia w takim samym stopniu kobiet i mężczyzn. Nie mam wątpliwości, że trzeba zrobić wszystko, by przywrócić pomoc państwa - mówił Donald Tusk.

Jak podkreślił, rodzice dzieci z in vitro zasługują na słowa uznania za swoją odwagę.

- To makabryczne, że jest grupa par, która musi porzucić marzenia o zostaniu rodzicami, bo ich na to nie stać. Pamiętam te wszystkie plugawe audycje telewizyjne, brednie opowiadane na temat dzieci z in vitro. Do dziś w wielu miejscach się to słyszy - wymieniał lider PO.

Tusk obiecał, że zrobi wszystko, by podpisy pod projektem zebrały się jak najszybciej.

- Oczywiście nie wiemy, jakie będą losy projektu ustawy, gdy trafi do Sejmu, czy ta władza zdecyduje się wysłuchać ludzi, czy nie. Ja na pewno nie skapituluję. Warto naprawdę walczyć o wszystko w Polsce, choćby po to, by taka ustawa została zrealizowana. Czy za miesiąc, czy za pół roku - nie wiemy, ale na pewno będzie zrealizowana i na pewno, to mogę obiecać, państwo przywróci wsparcie finansowe dla wszystkich marzących o swoich dzieciach. My tę sprawę dla tysięcy polskich rodzin wygramy - zadeklarował.

W zbieraniu podpisów pomoże Małgorzata Rozenek-Majdan

Głos zabrała również Małgorzata Rozenek-Majdan od lat wspierająca starających się o dzieci metodą in vitro.

- Rząd, wstrzymując finansowanie in vitro, dzieli Polskę na dwa rodzaje rodzin - tych, których i tak na to stać oraz tych, którzy muszą wyprzedać się, zapożyczyć czy błagać o pieniądze, by spełnić marzenia. Cofnięcie finansowania przez państwo sugeruje też, że coś z tą metodą jest nie tak - dodała.