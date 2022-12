Nadciąga zima. W weekend śnieg i mróz

W weekend szykuje się wielki powrót zimy. Temperatura spadnie nawet do -15°C. Wszystko za sprawą wyżu Erik, który nadciąga do nas z Rosji. Na Podlasiu i Mazurach spadnie do 5 cm śniegu.

Zdjęcie W weekend czeka nas wielki powrót zimy / pixabay.com